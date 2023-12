A Highland Song is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Neem hier een kijkje naar de releasetrailer van het spel!

Een paar weken geleden kregen we tijdens de Indie World Showcase te horen wanneer A Highland Song naar Nintendo’s hybride console zou komen. De releasedatum stond vast op 5 december en dat betekent dat we vanaf vandaag aan de slag kunnen gaan met het spel van ontwikkelaar en uitgever Inkle. De game gaat normaal gesproken voor een bedrag van €15,99 over de digitale toonbank. Mocht je deze titel voor 11 december aanschaffen, dan krijg je 10% korting op jouw aankoop. Om A Highland Song op jouw Nintendo Switch te downloaden heb je 1,5 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

A Highland Song is een avonturen-platformspel waarin je samen met Moira McKinnon op een muzikale tocht gaat door de Schotse Hooglanden. Het doel in deze game is om naar de heuvels komen, wat je kunt doen door verschillende routes te nemen. Het leuke aan deze titel is dat het verhaal zich aanpast aan welke weg jij hebt gekozen. Gaat het jou al rennend, springend en klimmend lukken om de eindbestemming te bereiken?

Ben je benieuwd geworden naar A Highland Song? Bekijk dan de onderstaande releasetrailer!