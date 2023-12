Contra: Operation Galuga’s fysieke versie is een downloadcode

No game card is included!

In september werd tijdens de Nintendo Direct Contra: Operation Galuga aangekondigd. En hoewel we even blij werden van een dode mus, blijkt nu toch dat de fysieke versie van de game toch alleen een download-code zal bevatten. Zo blijkt uit de Amazon-listing die door Nintendo Life werd opgepikt.

De game bevat namelijk de duidelijke notitie “Download Code Only; No game card is included!”. Best teleurstellend voor de verzamelaars onder ons die de game wel fysiek in huis willen halen. Uiteindelijk krijg je dus wel een doosje in huis, maar moet je het zonder de card doen.

Contra: Operation Galuga ziet er verder wel heel interessant uit. Het is een remake van de originele Contra die in 1988 op de NES verscheen, na een succesvol leven in de arcadehallen. De game wordt ontwikkeld door WayForward en bevat een gezonde dosis aan updates, waaronder 4-speler-coöp en nieuwe wapens.

Ga jij de game digitaal een kans geven? Laat het weten in de comments.