Demon Slayer – Sweep the Board! heeft een releasedatum

Mario Party meets Tanjiro en co.

Goed nieuws voor fans van de Demon Slayer anime én partygamers. Demon Slayer – Sweep the Board! heeft namelijk een releasedatum gekregen! Vanaf 26 april kunnen jij en je vrienden de strijd met elkaar aangaan om de titel van sterkste demon slayer te bemachtigen. Voor degenen die er niet bekend mee zijn, dit spel is gebaseerd op manga- en animeserie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. In dit verhaal volg je de jonge Tanjiro Kamado die probeert zijn zusje, die een demon geworden is, te genezen.

Ondanks het ietwat serieuze plot van de serie, is Sweep the Board! een partygame die qua opzet doet denken aan Mario Party. Je beweegt met je personage over een soort speelbord, en de vakjes waarop je landt, bepalen wat er gebeurt. Een van de onderdelen zijn minigames, die je met maximaal drie anderen kan spelen. Soms tegen elkaar en soms met elkaar, bijvoorbeeld wanneer je gezamenlijk demonen bevecht. En dit alles speelt zich af in omgevingen die liefhebbers kunnen herkennen uit de anime.

Benieuwd wat je kunt verwachten van dit virtuele bordspel? Bekijk onderstaande trailer om een idee te krijgen van de game! Welke personages en omgevingen hoop jij te zien? Laat het ons weten in de comments.