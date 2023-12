Kijk hier nu de GTA VI trailer

Morgen om 15:00 verschijnt hier de allereerste trailer van GTA VI.

[Update] De trailer is geleaked dus Rpckstar heeft vannacht de lancering vervroegd door de trailer direct online te plaatsen.

Rockstar zal morgen de nieuwste titel in de Grand Theft Auto-franchise officieel onthullen. Het is ondertussen alweer tien jaar geleden dat GTA V verscheen op de PS3 en Xbox 360. In de tijd hierna is die ook nog verschenen op PC, PS4, Xbox One, PS5 en Xbox Series S|X met miljoenen verkochte exemplaren en een goed lopende online modus bleef het enorm lang stil rondom een nieuwe GTA. Volgens geruchten zal de trailer ongeveer anderhalve minuut duren.

GTA VI had wel eerder wat vroege gameplay die gelekt was. Maar officiële beelden ontbraken tot nu toe. Vorige maand werd wel bekend dat begin deze maand er een trailer moest gaan verschijnen. De kans dat de game op de Switch verschijnt is zo goed als 0, maar met de geruchten van de opvolger is het goed mogelijk dat de opvolger hem wel kan ontvangen.