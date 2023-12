Nieuwe content voor Atari 50: The Anniversary Celebration

We gaan weer terug in de tijd met nieuwe (oude) titels.

Het is weer tijd voor retrogames, want er is een contentupdate uitgebracht voor Atari 50: The Anniversary Celebration. Wie vond dat de gameselectie met meer dan 100 titels aan de karige kant was, heeft geluk. Vanaf nu is de nieuwe Holiday Update namelijk beschikbaar!

Het is inmiddels een jaar geleden dat de oorspronkelijke selectie uitkwam, die een ode vormde aan 50 jaar Atari-geschiedenis. Een indrukwekkende mijlpaal. Fans van het geliefde merk haalden hiermee een berg content in huis. Niet alleen de games, compleet met een flinke dosis nostalgie naar het retrotijdperk, maar ook diverse interviews met bijvoorbeeld ontwikkelaars en designers, documentairebeelden, en origineel artwork in hoge resolutie. Een stukje geschiedenis voor elke retroliefhebber.

Deze update voegt maar liefst 12 nieuwe titels toe aan de uitgebreide selectie retrogames van Atari. Hieronder vind je een overzicht van wat je kunt verwachten:

Adventure II (homebrew) – 2600

Bowling – 2600

Double Dunk – 2600

Maze Craze – 2600

Miniature Golf – 2600

MotoRodeo – 2600

Aquaventure (prototype) – 2600

Save Mary (prototype) – 2600

Super Football – 2600

Return to Haunted House (homebrew) – 2600

Circus Atari – 2600

Warbirds – Lynx

Bekijk hier de aankondigingstrailer voor al deze nieuwe content:

Digital Eclipse, de studio achter deze uitgebreide collectie, heeft laten weten dat het niet bij deze contentupdate zal blijven. Er zit dus nog meer aan te komen, zoals meer diepte-interviews en exclusieve behind-the-scenes-content.

Heb jij alle games in deze retrocollectie al gespeeld? Zijn er nog titels die je graag in een toekomstige update zou zien? Laat het ons weten in de reacties!