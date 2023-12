Probeer Suika Game gratis met Games Op Proef

De regelrechte hit uit Japan is vanaf 7 december voor een aantal dagen gratis speelbaar!

Regelmatig kunnen Nintendo Switch Online-leden een game gratis testen middels Ganes Op Proef. Recent was dat de game Fae Farm. Lang hoeven leden niet te wachten op de volgende Games Op Proef-game. Vanaf 7 december kunnen leden namelijk Suika Game gratis spelen. De Games Op Proef-periode is van 7 december 2023 om 10:00 uur tot 11 december 2023 om 23:59 uur. Daarnaast ontvang je 100 platina punten als je de game tijdens deze periode opstart. Het downloaden van de game is vanaf nu al mogelijk zodat je op 7 december gelijk kunt starten.

Deze regelrechte hit uit Japan is sinds kort in het Westen te koop. Voor slechts €2,99 kan je de game al in de Nintendo eShop kopen. Dus mocht je helemaal verslaafd raken aan deze game tijdens Games op Proef, dan kan je hem voor een klein prijsje aanschaffen. Het doel van het spel is om een zo hoog mogelijke score te behalen door fruit te combineren.

Ga jij Suika Game uitproberen? Laat het ons weten in de reacties!