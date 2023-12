Weet het derde deel het verhaal in stroomversnelling te brengen?

De Hana Awase New Moon-serie op de Nintendo Switch bestaat uit vier delen. De eerste twee delen, Mizuchi Volume en Himeutsugi Volume, hebben inmiddels een review ontvangen op Daily Nintendo en het is nu tijd voor het derde deel. Hana Awase New Moon -Karakurenai/Utsutsu Volume- gaat verder op de vorige twee delen en belooft heel wat dingen te gaan onthullen. De naam Utsutsu is namelijk een onbekende en lijkt gezien de titel van dit deel een grote rol te spelen. Of dit deel de verwachtingen weet waar te maken? Dat lees je in onze review.

Een hoop vragen

Na het einde van Himeutsugi Volume zat ik met een hoop vragen. Ik vroeg me af hoe alles in elkaar zou zitten, omdat je eigenlijk nog van vrij weinig afwist. Er werd dan wel gehint naar iets in de Iroha route, maar dat was eerder bron voor nog meer vragen. Met het starten van Karakurenai/Utsutsu Volume merk je onmiddellijk dat deze game daar verandering in gaat brengen. Maar hoe? Ja, dat was nog een verrassing.

Vanaf het eerste moment voel je dat deze game de wereld op zijn kop gaat zetten. Dit komt doordat er overal kleine hints verstopt zitten waaraan je merkt dat er iets niet in de haak is. Alles waarvan je dacht zeker te zijn, wordt overhoop gegooid. Weliswaar krijg je een hoop antwoorden, maar tegelijkertijd blijven er steeds meer vragen omhoogkomen. Er lijkt haast geen einde te zitten aan de ingewikkelde structuur van het verhaal en de wereld. Dat zorgt natuurlijk voor een hoop verwarring, waardoor je na het uitspelen van de game met een kater achterblijft. Je denkt (of hoopt) eindelijk te weten hoe alles zit, maar het goede einde tussen Mikoto en Iroha blijft uit. Mijn verwachting is dat dat in Iroha Volume het thema zal zijn en hopelijk komt er dan wat meer verduidelijking van hoe de wereld in elkaar zit.

Andere setting en nieuwe personages

Hoewel in Karakurenai/Utsutsu Volume de bekende personages uit de vorige delen terugkeren, zijn er wat nieuwe toevoegingen gedaan aan de cast. Zo heb je naast de routes rond de bekende personages Mizuchi, Himeutsugi, Karakurenai en Iroha ook een route rond Utsutsu. Al vroeg in het spel maak je kennis met Utsutsu. Hij is mysterieus en er lijkt wat met hem aan de hand te zijn. Wat dat precies is, daar kan de hoofdpersoon Mikoto niet haar vinger op leggen. Daarnaast maken we kennis met Ime, die nogal verdacht veel op Utsutsu lijkt. Tevens is de setting veranderd. Het speelt zich namelijk grotendeels af op de school van Mikoto en niet op Kasen Academy. Een goede beslissing, want dat houdt het verfrissend.

Het derde deel in de Hana Awase New Moon-serie is het langste en meest uitgebreide deel. Waar de vorige delen rond de 25 uur eindigden, kost Karakurenai/Utsutsu Volume toch zeker bijna 40 uur. Gelukkig is het zo geschreven dat het niet langer aanvoelt. Het lijkt zelfs alsof de tijd voorbijvliegt wanneer je aan het spelen bent. De vele veranderingen aan de setting en cast hebben daar zeker aan bijgedragen. Was dat niet veranderd, dan had dit deel een stuk eentoniger aangevoeld.

Seksueel geweld daarentegen komt ook in dit deel nog voor. Het is dan wel wat minder heftig, maar dat is geen reden om dit niet te vermelden. Seksueel geweld is nooit iets wat vergoelijkt moet worden. Het uitkleden van Mikoto terwijl ze buiten bewustzijn is, is gewoon niet oké. Zeker als vrouw vind ik het lastig dat dit keer op keer terugkeert in deze serie.

Zelfde gameplay

Net als in de vorige delen speel je regelmatig het kaartspel met Hanafuda-kaarten. Waar je in de vorige delen zelf kon bepalen of je ging levelen, is dat hier op vaste momenten die je aangereikt worden. Het is aan jou om te beslissen of je het nodig vindt om te levelen of niet. Dit maakt het wel wat lastiger om in te schatten hoe hard je het levelen nodig gaat hebben, want je weet niet wat er komen gaat. Hierdoor was mijn ervaring dat je elke keer toch meer weer verder ging levelen voor het geval dat er daarna een zwaar gevecht zou komen. En eigenlijk was dat negen van de tien keer niet nodig, omdat ik al een veel te hoog level had.

Conclusie

Hana Awase New Moon -Karakurenai/Utsutsu Volume- zet het verhaal op een prettige manier voort. Met een berg onthullingen laat deze game je op het puntje van je stoel zitten en laat het je hunkeren naar een romantisch einde. De veranderingen in de cast en setting zorgen voor de broodnodige aanpassingen waardoor het verfrissend blijft voelen. Het kaartspel is net als in de vorige delen vermakelijk, maar het blijft natuurlijk wel precies hetzelfde. Seksueel geweld is helaas in dit deel ook van de partij, maar als je de vorige delen leuk vond om te spelen, dan zal je er in dit deel niet meer problemen mee moeten hebben. Al met al een goed derde deel dat het verhaal in de stroomversnelling brengt.

+ Goede voortzetting van het verhaal

+ Toevoegingen aan de cast en nieuwe setting

+ Kaartspel blijft vermakelijk – Veel verwarring over het verhaal

– Seksueel geweld



.

DN-score: 7,8

De review over het laatste deel, -Iroha Volume-, verschijnt binnenkort.