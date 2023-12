Super Nintendo World toont teaser Donkey Kong Country-uitbreiding

Durf jij in de mijnkar-achtbaan?

Universal Studios Japan en Super Nintendo World hebben een eerste teaser vrijgegeven van een aankomende uitbreiding van het park. Deze uitbreiding zal geheel in het teken staan van Donkey Kong Country. En hoewel Famitsu de trailer in eerste instantie op Twitter/X had gepost, heeft Youtube-kanaal The Park Wizard hem inmiddels ook live staan:

Na een korte flyby door het oorspronkelijke park vliegen we Donkey Kong Country in. Uiteraard gaat dit gepaard met een aantal easter eggs, maar die gaan we niet allemaal verklappen. We weten wel dat er een nadruk komt te liggen op de mijnkar-levels uit de DKC-games in de vorm van een echte achtbaan. De uitbreiding moet in het voorjaar van 2024 klaar zijn voor bezoekers.

Super Nintendo World opende voor het eerst haar deuren voor het publiek in maart 2021 in Osaka, Japan, als onderdeel van Universal Studios. Intussen heeft de VS ook een vestiging, nadat Universal Studios Hollywood in februari dit jaar de deuren van het Nintendo-pretpark opende. Ook is er een derde versie onderweg: Super Nintendo World Singapore staat gepland voor een grootse opening in 2025.

Heb jij je reisplannen aangepast om één van deze parken te bezoeken?