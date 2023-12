[December Prijzenfestival #2] Maak kans op verschillende fysieke Switch-games!

Wat dacht je bijvoorbeeld van Persona 5 Tactica?

Het is alweer tijd voor de tweede prijsvraag in het december prijzenfestival op Daily Nintendo. Dit keer maak je kans op verschillende fysieke Switch-titel die we in samenwerking met Plaion mogen verloten. Wat dacht je bijvoorbeeld van de onlangs verschenen Persona 5 Tactica? Door mee te doen met deze nieuwe giveaway maak je kans op één van de onderstaande spellen:

1x Persona 5 Tactica

1x Mato Anomalies Day One Edition + artbooklet

1x Atelier Ryza 3

Veel moois dus voor wie van RPG-games houdt! Om kans te maken op een van de prijzen moet je antwoord geven op de volgende vraag: Gaat jouw voorkeur uit naar turn-based RPG’s of real time RPG-games? En waarom? Jouw antwoord kun je hieronder geven in de vorm van een reactie. Meedoen kan tot en met 12 december. Om te kunnen reageren heb je een account nodig op onze website. Heb je nog geen account? Maak ‘m hier gratis en gemakkelijk aan! Hou daarnaast de website in december extra goed in de gaten. De hele maand staat in het teken van veel toffe giveaways!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars zullen via de mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo benaderd worden voor de prijs. Bij verzenden van fysieke prijzen is Daily Nintendo niet verplicht voor vervanging te zorgen indien er iets mis gaat bij de bezorgdiensten.