Morgen nieuwe info over Pokémon Scarlet & Violet-DLC The Indigo Disk

Op 7 december om 15:00 uur Nederlandse tijd zal er nieuwe info bekendgemaakt worden!

Nog iets langer dan een week wachten en dan komt het tweede deel van de Pokémon Scarlet en Violet-DLC uit. Op 14 december verschijnt namelijk The Indigo Disk, het tweede deel van The Hidden Treasure of Area Zero. Maar voordat het zover is zal The Pokémon Company nog nieuwe informatie delen over de DLC. Morgen, 7 december 2023, om 15:00 uur Nederlandse tijd komt er nieuwe informatie naar buiten. Wat het precies zal zijn, is onbekend. Wat wel duidelijk is, is dat het in de vorm van een trailer op YouTube gedeeld gaat worden. Mocht je Japans kunnen lezen, dan vind je hieronder het bericht op X van Japanse Pokémon-account met de aankondiging.

In The Indigo Disk nodigt Cyrano je uit om als uitwisselingsstudent naar de Blueberry Academy te komen. Daar volg je het leven als student en volg je verschillende lessen. In het terrarium vind je vier verschillende biomen waar Pokémon leven. Regelmatig vechten de studenten tegen elkaar in de BB League met aan de top de Elite Four. Om aan The Indigo Disk te kunnen beginnen moet je zowel de basisgame als het eerste deel van de DLC, The Teal Mask, uitgespeeld hebben.

Kijk jij uit naar The Indigo Disk? Wat verwacht jij van de onthulling morgen?