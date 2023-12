Tanuki Sunset komt dit jaar nog naar de Switch

Wasbeer meets longboard.

Er is een releasedatum bekend voor Tanuki Sunset. Ruim een jaar geleden werd deze game aangekondigd, maar inmiddels weten we dan vanaf wanneer we op ons digitale longboard kunnen stappen. En dat is al snel: de game is vanaf 24 december verkrijgbaar. Misschien kunnen we snel een paar uurtjes loggen voordat er kerst wordt gevierd.

Vooruit, we hebben er even op moeten wachten, maar Rewind Games verzekert fans ervan dat de tijd is benut om een zo vloeiend mogelijke ervaring op de Switch te creëren. Vloeiend, responsief, 60 fps, en met een kleurrijke retro artstyle – de game is helemaal geoptimaliseerd voor de Nintendo-console. En dat is precies hoe we skateboardgames graag spelen.

In Tanuki Sunset speel jij als een wasbeer genaamd Tanuki, die barst van de swagger en meer raad weet met een longboard dan de meeste mensen. Jouw doel? De cover van FISH Magazine bereiken, hét tijdschrift over skateboarden. Eitje, toch? Je manoeuvreert je een weg door uiteenlopende gebieden, van adembenemende berglandschappen tot drukke steden, en leert je longboard zo beter kennen. Leer zoveel mogelijk strakke trucs, anders haal je die voorpagina natuurlijk nooit!

De weg naar skateboardroem ligt voor je open, maar is niet leeg: ontwijk obstakels zoals auto’s en zorg ervoor dat jouw hongerige knaagdier genoeg te eten krijgt. Ook moet je natuurlijk de gear en outfit hebben die een beroemde longboarder betaamt. Genoeg werk te doen dus. Maar serieus, geef hem genoeg eten. Hongerige wasberen zijn geen pretje.

Tot slot frissen we je geheugen nog even op met de aankondigingstrailer van vorig jaar: