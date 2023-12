Touch Detective 3 + The Complete Case Files krijgt releasedatum

Op 28 maart 2024 verschijnt deze collectie!

Afgelopen oktober kondigde uitgever Nicalis aan dat Touch Detective 3 + The Complete Case Files naar het Westen komt. Een grote verrassing, omdat het derde deel nog nooit in het Engels is verschenen. Inmiddels is er een releasedatum gedeeld voor deze collectie. Op 28 maart 2024 zal de collectie verschijnen voor de Nintendo Switch.

Touch Detective 3 + The Complete Case Files bestaat uit meerdere games. Zo bevat het natuurlijk Touch Detective 3, die nooit eerder werd vertaald naar het Engels, maar ook de originele Touch Detective en Touch Detective 2 1/2. Daarnaast krijg je ook twee extra cases met Funghi en een museum vol art en muziek. Al met al een gevuld pakket. In deze point-and-clicks is het doel om de stad te verkennen en aanwijzingen te vinden. Je moet Mackenzie helpen om haar Touch Lists en Investigation Reports te voltooien. Onderweg ontmoet je dan ook nog vele bijzondere personages.

