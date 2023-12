De Super Smash Bros. Ultimate-amiibo van Sora verschijnt in februari

We heten je alvast van harte welkom Sora!

In de Nintendo Direct van september dit jaar werden maar liefst vijf nieuwe amiibo aangekondigd. Tijdens de presentatie maakte we onder andere kennis met Sora, een personage die je kunt kennen uit de Kingdom Hearts-serie. Wanneer deze Super Smash Bros. Ultimate-amiibo zou verschijnen, was een paar maanden terug nog onbekend. Echter heeft Nintendo Nederland vandaag wel de releasedatum bekendgemaakt. De amiibo van Sora wordt namelijk uitgebracht op 16 februari 2024!

Net zoals alle andere Super Smash Bros. Ultimate-amiibo’s, is het ook ditmaal weer mogelijk om nieuwe vaardigheden en tactieken te leren. Dit doe je simpel weg door te vechten in het spel. Hoe meer je trouwens vecht met jouw amiibo, des te meer vaardigheden en persoonlijkheid ze ontwikkelen! Tevens kun je ook jouw verzamelde spirits uit de game gebruiken om Sora te voorzien van offensieve en defensieve krachten.

Ben jij van plan om deze amiibo van Sora toe te voegen aan jouw collectie? Laat het ons dan weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!