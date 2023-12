Drie Pokémon-soundtracks krijgen release in Japan

Gaat er iets boven Pokémon-muziek?

Japan is wederom the place to be als het om Pokémon gaat. Er zijn namelijk maar liefst drie nieuwe soundtrackreleases aangekondigd! Het gaat om de muziek van de volgende games: Pokemon Scarlet and Violet, Pokemon Sword and Shield, and Pokemon Legends: Arceus. Allemaal recente titels dus.

Voor de enthousiaste verzamelaar is het een mooi pakketje: de soundtrack voor elke game staat op (minstens) 4 cd’s. Dat klinkt misschien als veel, maar ook alle DLC-muziek zit erbij. Daarmee komt het aantal tracks per game uit op meer dan 100. Pokémon Sword and Shield heeft 142 tracks, Arceus heeft er ‘slechts’ 110, en Scarlet and Violet maakt dat verschil ruimschoots goed met maar liefst 208 nummers. Dat zijn dus heel wat uurtjes luisterplezier! Het blijft echter niet bij cd’s, want je krijgt er ook een boekje bij met bijvoorbeeld afbeeldingen van de verschillende games en berichten die het team heeft achtergelaten.

De volledige set komt volgend jaar uit: op 27 februari 2024. Helaas blijft de release voorlopig beperkt tot Japan. De kans bestaat natuurlijk wel dat liefhebbers de soundtracks kunnen laten importeren. Zeker iets om in de gaten te houden.

Welke van de drie soundtracks is jouw favoriet? We lezen het graag in de reacties.