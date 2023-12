Eastward: Octopia DLC komt eraan in januari 2024

Sam en John wagen zich dit keer aan een verhaalgedreven farming sim.

Op de laatste Nintendo Direct werd de DLC voor Eastward aangekondigd. Deze zou in de winter te verkrijgen zijn. Eastward: Octopia speelt zich af in een parallelle wereld waar Sam en John zich geen zorgen hoeven te maken over de miasma die de hoofdgame teistert. Het grootste probleem dat de twee nu hebben is hun gloednieuwe huisje. Ze hebben er al hun geld aan uitgegeven en moet dringend gerepareerd worden.

Deze DLC is in wezen een landbouwsimulatie die aan de game is toegevoegd. Hierbij moeten spelers gewassen verbouwen, vee verzorgen en hun culinaire creativiteit de vrije loop laten met vers verbouwde producten om heerlijke nieuwe maaltijden te bereiden. Deze worden vervolgens opgeslagen in John’s Big Cookbook. Er zijn ook plaatsen om te vissen, geesten om mee te praten en een kleurrijke cast van personages. Het stadje groeit gedurende het spel en spelers zien het veranderen van een verlaten kermis in een echte gemeenschap.

De DLC is beschikbaar in het startmenu van Eastward, zodat spelers zich meteen in het farming gedeelte kunnen gooien, zelfs als ze het spel nog niet hebben uitgespeeld. De content voegt 15 tot 20 uur toe aan de campagne.

De uitbreiding voor Eastward komt uit op 31 januari 2024 op Nintendo Switch. Deze onthulling gebeurde tijdens de Wholesome Snack-presentatie en volgde op de Day of the Devs Game Awards showcase.

Je kunt de trailer voor de releasedatum voor Eastward: Octopia DLC hieronder bekijken. Naast het nieuws van de releasedate, toont de trailer ons ook enkele scenario’s die toekomstige spelers kunnen verwachten.