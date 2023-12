Kijk je mee? The Game Awards 2023

Vanaf 01:30 begint The Game Awards! Kijken jullie mee?

Het eind van het jaar is inzicht! Dat betekent dat het weer tijd is om eindejaarslijstjes te maken en zodoende onze Game of the Year’s uit te kiezen. Dit laatste gebeurt inmiddels ook al jaren in een awardshow genaamd The Game Awards. Dit jaar vind deze welbekende show van Geoff Keighley op de nacht van 7 op 8 december plaats vanaf 01:30 uur Nederlandse tijd. Aan het eind van deze show weten we welke game dit jaar officieel de eretitel Game of the Year mag dragen. Voor ons Nintendo-fans is het dit jaar extra spannend aangezien zowel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Super Mario Bros. Wonder mogelijke kanshebbers zijn op deze prijs. De andere 4 genomineerden zijn: Baldur’s Gate 3, Resident Evil 4, Marvel’s Spider-Man 2 en Alan Wake 2. Er zijn dit jaar 31 categorieën waarop gestemd kon worden.

Buiten de aankondigingen zelf zit de show dit jaar vol met muziek en game aankondigingen. In voorgaande jaren bracht Nintendo regelmatig ook nieuwe trailers en aankondigingen mee naar de show. Zo werd Bayonetta 3 hier voor het eerst aangekondigd en toonden ze gameplay van de Breath of the Wild DLC. Ook werden er nieuwe karakters voor Super Smash Bros. Ultimate uit de doeken gedaan. Vanavond weten we welke aankondigen er dit jaar tussen zitten. Op welke aankondiging hoop jij? Laat het weten in de reacties!