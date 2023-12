[Mini-Review] Suika Game – reskin van 2048 is de hype niet waard

Is Suika Game de enorme viraliteit die het heeft waard?

Suika Game is een recent verschenen game op de Nintendo Switch en is flink populair sinds het originele verschijnen in Japan. Toen ik de trailer zag vroeg ik me al af wat er zo bijzonder was aan de game en nu blijkt: helemaal niets.

Het is in principe het bekende 2048 spel waarin je bepaalde waarden (of in andere versies; vormen) tegen elkaar aan moet laten komen voor een fusie. Deze fusie is dan weer net een stapje hoger op de score ladder en dit gaat door tot je speelveld te vol wordt en het game over is. Dit concept bestaat al flink lang en Suika Game heeft als voordeel de vrolijke en schattige uitstraling, maar daar houdt het ook wel mee op.

Gameplay is gemakkelijk te leren

De game is echt voor iedereen te begrijpen en speelbaar, maar oudere spelers zullen door meer inzicht hogere scores kunnen halen. Er is maar één modus om te spelen en die bedien je door middel van fruit in een schaal te laten vallen. Je kunt voor je het laat vallen naar links en rechts bewegen om de locatie te bepalen (physics laten ze soms wel verder rollen dus daar moet je rekening mee houden) en met de A-knop laat je het vallen. Rechts in het scherm is te allen tijde te zien welke fruitsoorten samen welke fruitsoort worden, dus je kunt goed vooruit plannen voor kettingreacties.

Dit is dus het enige wat je hoeft te doen en om eerlijk te zijn is zo’n game prima op de Switch omdat je het gemakkelijk er bij pakt en weer weglegt, maar het gebrek aan variatie in spelmogelijkheden en muziek maakt de game erg snel repetitief. Voor € 2,99 heb je aan een kant ook niet te veel te verwachten, maar toch had iets van variatie de game al veel meer leven gegeven.

Conclusie

Deze review is erg kort, maar dat komt ook door de content van de game. Suika game doet niets nieuws. De game heeft het meezitten dat het een goedkoop spel is met leuke visuals, maar daar is ook alles mee gezegd. Doordat er maar één modus is, is de game dus snel repetitief en bovendien er zijn genoeg gratis soortgelijke games.

+ Goedkoop

+ Leuke visuals



. – Muziek wordt snel repetitief

– Game bestaat uit één modus

– Games zoals dit bestaan er honderden van

DN-Score: 6.0