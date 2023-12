Nintendo Live 2024 afgezegd en Nintendo World Championships uitgesteld

Voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en spelers zijn meerdere evenementen uitgesteld of geannuleerd.

Iedereen die uitkeek naar Nintendo Live 2024 in Tokyo zal hun plannen moeten omgooien. Het evenement wat in januari zou plaatsvinden, is namelijk geannuleerd. Net als vorige jaren zou het evenement toernooien, game demo’s, concerten en meer bevatten. Echter voor komend jaar is het nu geannuleerd. De Mario Kart World Championship en de Splatoon 3 World Championship die tijdens het evenement zouden plaatsvinden, zijn niet geannuleerd, maar uitgesteld.

Nu is zoiets al vervelend, maar de reden is nog wel het vervelendste. Nintendo heeft namelijk onthuld dat dit komt door bedreigingen richting medewerkers van het bedrijf voorafgaand aan de Splatoon finales van Japan. Deze bedreigingen zijn ondertussen zo erg geworden dat er meer staff van de evenementen wordt bedreigd, maar ook deelnemers. Ticketverkoop van de evenementen is stopgezet en wanneer ze plaats gaan vinden is onbekend.