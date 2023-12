Outer Wilds krijgt launch trailer

Verken het heelal en ontrafel het mysterie achter de timeloop

Outer Wilds is vandaag dan eindelijk verschenen voor de Switch. Om dat te vieren heeft ontwikkelaar Annapurna Interactive een launch trailer voor de game gedeeld. Het betreft een korte trailer van 30 seconden waarin we een eerste indruk van het spel krijgen. De game is sinds vandaag digitaal verschenen in twee verschillende edities. De normale editie bevat alleen de basisgame. Hiernaast is er ook nog de Archaeologist Edition van Outer Wilds. Deze versie bevat zowel de basis game als de bijbehorende DLC Echoes of the Sky. De trailer is hieronder te bekijken.

In Outer Wilds speel je een astronaut die door het heelal reist. Je verkent verschillende planeten binnen een timeloop van slechts 22 minuten. Het doel is om te achterhalen waarom de wereld in een timeloop van 22 minuten is beland. De game verscheen oorspronkelijk in mei 2019 voor de PlayStation 4 Xbox One en de PC. De game heeft sindsdien velen awards verdient. Zo won hij in 2020 op de British Academy Gaming Awards de prijzen voor: Best Game, Game Design en Original Property.