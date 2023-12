Pokémon Scarlet & Violet krijgen Palkia en Dialga Tera Raid Event

Vang vanaf morgen Palkia of Dialga in Pokémon Scarlet & Violet

Pokémon Scarlet & Pokémon Violet krijgen een Palkia en Dialga Tera Raid Event. Het evenement vind plaats vlak voor de release van de DLC volgende week. Pokémon Scarlet spelers kunnen Dialga vangen in 5 star raids. Voor Pokémon Violet spelers is het Palkia die opduikt. Zoals gewoonlijk kan er maar 1 Pokémon per save file worden gevangen. Het evenement begint (hier in Europa) op 8 december en loopt door tot 21 december.

In de Tera Raid Battles werken spelers samen om een grote, krachtige Pokémon op tijd uit te schakelen. De Pokémon die gevonden worden in deze Tera Raids zijn heel variërend. Soms hebben ze een zeldzaam tera-type. Je kunt deelnemen aan de tera battles door het downloaden van het laatste Poké Portal News. Dit gebeurt automatisch als je Switch is verbonden met het internet.