Pokémon toont veel nieuwe functies en beelden van The Indigo Disk DLC

Spelen door de ogen van Pokémon, legendarische Pokémon en meer komen langs in de nieuwste trailer.

Het tweede DLC gedeelte van Pokémon Scarlet & Violet verschijnt op 14 december. In deze DLC gaan spelers na de gebeurtenissen van de eerste DLC en het hoofdspel naar de Blueberry Academy in de Unova Regio. Deze DLC voegt niet alleen een nieuwe verhaallijn toe, maar ook nieuwe features. Uit vroege previews bleek al dat het in elk geval een goede uitdaging moet gaan geven.

De nieuwste trailer die zojuist is gelanceerd tonen compleet nieuwe features. Kijk de trailer onderaan zelf of lees alle nieuwtjes in dit artikel.

De eerste feature is de Synchro Machine. Dit speciale apparaat laat je de wereld bekijken vanaf je Pokémon. In de derde persoon bestuur je je Pokémon en kun je met wilde Pokémon vechten. Deze feature is vrij te spelen in de DLC na het helpen van een wetenschapper.

De tweede feature is de mogelijkheid om te vliegen. Na een specifieke trial krijgen Miraidon en Koraidon de mogelijkheid om echt te vliegen in de wereld. Je kunt daardoor overal komen waar je wilt. Hierdoor zul je niet meer sierlijk neerstorten als je de wereld wilt verkennen.

Tot slot komen er flink wat oude bekenden voorbij. Niet alleen komen gymleaders uit Paldea langs in de trailer, ook legendarische Pokémon zullen verschijnen. Alle oude legendarische Pokémon maken hun opwachting. Door snacks aan Snacksworth te geven die je verdient door Blueberry Quests te voltooien krijg je de kans om tegen deze sterke Pokémon te vechten.