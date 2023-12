Super Smash Bros. Ultimate pakt groots uit op 5e verjaardag

Wie jarig is, deelt uit!

Het is een grote dag voor Super Smash Bros.-fans. Eerder vandaag werd de releasedatum bekend van de Sora-amiibo, tevens de laatste Smash-amiibo die gaat uitkomen. Maar er is meer aan de hand. Vandaag viert Super Smash Bros. Ultimate haar 5e verjaardag! En wie jarig is, deelt uit.

#SmashBrosUltimate wordt vandaag vijf jaar! Om dat te vieren begint er op 8 december een speciaal vijfdaags spiritevenement. Verdien vijf keer zo veel ervaring en spiritpunten na gevechten, en ontvang vijf grote snacks! pic.twitter.com/1XYvGMnba0 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 7, 2023

Op 7 december 2018 kwam Super Smash Bros. Ultimate uit voor de Nintendo Switch. Uiteraard hoeft een game als deze geen introductie: al sinds de Nintendo 64 verovert het de harten van Nintendo-fans, de Fighting Game Community en ja… aangeschoten studenten. Het is immers pas een feestje als je Smash meeneemt.

Om deze speciale dag groots uit te pakken, komt Nintendo met een reeks extra’s voor spelers. Zo begint er morgen, op 8 december, een 5-daags spirit-event waarmee je maar liefst 5 keer zoveel ervaringspunten binnen harkt als normaal. Daarnaast ontvang je 5 grote snacks. Als klap op de vuurpijl heeft Nintendo aangekondigd dat er vanaf januari 2024 vier nieuwe spirit-events gepland staan met volledig nieuwe spirits. En er zal een toernooi worden georganiseerd waar je jouw amiibo aan mee kan laten doen.

Dus begin met oefenen en ga vanaf morgen achter die extra ervaringspunten aan! Vier jij deze verjaardag mee? Laat het weten in de comments!