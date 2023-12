Switch versie Kingdom Come Deliverance bevestigd voor begin 2024

Een officiële bevestiging is eindelijk gegeven!

Er is eindelijk bevestiging: Kingdom Come Deliverance komt nog steeds naar de Switch. Enkele weken geleden was er nog nieuws over deze Middeleeuwse RPG, toen er een vermelding van de game op Amazone verscheen. Het leek er toen op dat de game inderdaad nog steeds gepland stond voor de Switch ( iets waar we al sinds 2021 op wachten) maar een officiële bevestiging kwam er toen niet. Die is er nu wel, in de vorm van een social media post. Warhorse studio heeft namelijk onderstaande post gemaakt op X. Het lijkt er dus op dat we de game begin 2024 kunnen verwachten. we houden jullie op de hoogte!

Kingdom Come: Deliverance is een open world RPG waarin je een groots avontuur in het Heilige Roomse Rijk beleefd. Jij speelt Henry, de zoon van een smid. Te midden van een burgeroorlog zie je hulpeloos toe hoe je dorp bestormd en je familie afgeslacht wordt. Jij weet aan de aanval te ontsnappen en pakt het zwaard op om te leren terugvechten. Wreek de dood van je ouders, bestrijd invasies, voer ingrijpende missies uit en maak keuzes met verreikende gevolgen. Verken prachtige kastelen, diepe wouden, opbloeiende nederzettingen en andere realistische locaties in Bohemen!