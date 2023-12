Visual Novel Bahnsen Knights wederom vertraagd

Nog even geduld hebben!

Bahnsen Knights heeft het er maar moeilijk mee. Afgelopen september werd deze pulp geïnspireerde visual novel aangekondigd, het derde deel in een reeks. Toen gaven we nog aan dat de game gepland stond voor oktober, maar het werd al snel duidelijk dat het die datum niet ging halen. De game werd uitgesteld naar 14 december, en kreeg hiervoor zelfs een nieuwe trailer. Nu, een maand voor die releasedatum, blijkt dat de console versie van de game dat helaas ook niet gaat halen. Een precieze reden wordt niet gegeven, maar de game is uitgesteld naar 18 januari. Eerder genoemde trailer kun je hieronder bekijken.

In Bahnsen Knights speel je detective Boulder, die op zoek is naar zijn oude vriend Cupra. Deze verdween terwijl hij onderzoek deed naar de leider van de Bahnsen Knights. De leider van deze cult is Toni, een man die in een vorig leven zijn geld verdiende met het kopen van auto’s. Nu preekt hij tegen degene die luisteren dat de hel niet onder ons is maar boven. Samen met zijn “vloot” aan 1983 Ford Sierras voeren ze “route exorcisms” uit. Leid Bolder door het cult-gedomineerde landschap terwijl je achter Toni’s motieven probeert te onderzoeken en probeert niet gepakt te worden.