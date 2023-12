Dave the Diver krijgt Dredge DLC

De wereld van Dredge komt naar Dave the Diver!

Tijdens de Game Awards 2023 werd een nieuwe DLC voor Dave the Diver aangekondigd. In plaats van een gewone DLC is dit echter een collaboration met een andere populaire indie, Dredge. Verwacht nieuwe vissen, nieuwe recepten en zelfs een NPC uit de wereld van Dredge. De trailer van de DLC kun je hieronder bekijken. Daarnaast hoeven we niet lang te wachten, want de DLC verschijnt 15 december al.

In deze nieuwe DLC maakt Dave kennis met de wereld van Dredge. Niet alleen verschijnt er plotseling een vreemde mist, ook verschijnen er rare vissen, nieuwe wapens, en wie zijn toch die vreemde snuiters die af en toe shusi komen eten? Vaar met je boot in de stijl van Dredge op zoek naar nieuwe duikplekken en vang “Aberrations” unieke wezens met vreemde aanvalspatronen.