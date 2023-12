Met deze Nintendo 64-spellen kunnen Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-leden vandaag aan de slag

Welke drie games zullen er vandaag allemaal speelbaar zijn?

Zo nu en dan kunnen Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-leden aan de slag met een oude game op hun Nintendo Switch. In dit geval zijn het oude games, want vandaag zijn er maar liefst drie Nintendo 64-spellen toegevoegd aan Nintendo’s online service! Het gaat hier om 1080° Snowboarding, Harvest Moon 64 en Jet Force Gemini. De laatst genoemde titel werd eind vorige maand al aangekondigd, al ontbrak de releasedatum op dat moment nog. Maar nu is het dus duidelijk dat we niet langer meer hoeven te wachten op dit buitenaardse avontuur en dat we tegelijker tijd ook nog eens in de huid van een snowboarder en boer kunnen kruipen.

Ben je benieuwd geworden naar deze drie spellen in actie? Neem dan een kijkje naar onderstaande video!