Palia is verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

Het spel is trouwens gratis te spelen!

Dit jaar werd er tijdens de Nintendo Direct in juni een nieuw spel aangekondigd, genaamd Palia. In augustus maakte we kennis met een nieuwe trailer en vandaag is dan eindelijk de releasedatum bekendgemaakt. Het is nu namelijk duidelijk dat de game vanaf volgende week donderdag op 14 december gratis te spelen zal zijn. Hoewel deze titel dus geen prijskaartje bevat, heb je wel genoeg opslagruimte nodig. Om Palia te downloaden heb je namelijk 10,1 gigabyte aan vrije ruimte nodig.

Palia is een avonturen-simulatiespel met RPG-elementen waarin je samen spelen met jouw vrienden, of met andere spelers wereldwijd, op avontuur kunt gaan. Samen ontdek je het dorpje Kilima, waar van alles te beleven valt. Zo kun je jouw personage decoreren en jouw huis naar eigen smaak inrichten. Daarbij onderhoud je jouw eigen boerderij, vang je insecten en vissen en maak je nieuwe vriendschappen. Het speelt zich natuurlijk niet alleen maar in een dorp af, want er is namelijk ook een prachtige omgeving buiten het dorp te zien die mysterieuze avonturen met zich meebrengt.

Ben je benieuwd geworden hoe Palia eruitziet op de Nintendo Switch? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!