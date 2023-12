Prince of Persia: The Lost Crown krijgt volgende maand een demoversie

Daarbij kunnen we nu ook naar de verhaaltrailer van het spel kijken!

Sinds Prince of Persia: The Lost Crown tijdens de Summer Gamefest in juni werd aangekondigd, is er al veel informatie naar buiten gekomen. Zo zijn er onder andere verschillende trailer online gezet, wat nu ook weer het geval is. Ditmaal gaat het om een verhaaltrailer, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. Echter is dat niet het enige, want tijdens The Game Awards 2023 is er ook bekendgemaakt dat het spel van Ubisoft een demoversie gaat krijgen. Echter zullen Switch-bezitters hier nog wel even op moeten wachten. De demo is namelijk pas een week voor de release van de game op 11 januari te spelen.

In Prince of Persia: The Lost Kingdom kruip je in de huid van Sargon, een jonge talantvolle krijger en lid van een elite groep genaamd: The Immortals. Deze groep is gestuurd om Prince Ghassan te redden. Onderweg hier naar toe moeten ze mount Quof verkennen, een wonderlijke plek, die nu vervloekt en vijandig is. Sargon en zijn teamleden zullen er snel achter komen dat de tijd een verraderlijke vijand is en dat de wereld balans snel moet worden hersteld.