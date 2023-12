Rise of the Golden Idol aangekondigd voor de Switch

Onderzoek 15 nieuwe zaken op jouw manier!

Tijdens de Game Awards 2023 werd Rise of the Golden Idol aangekondigd, het vervolg van The Case of the Golden Idol. Dit werd gedaan door middel van een trailer, waarin uitgever Playstack en ontwikkelaar Color Gray Games bevestigde dat de game ook naar de Switch komt. De game staat gepland voor 2024. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Rise of the Golden Idol zoeken spelers naar de waarheid achter 15 vreemde zaken. Drie eeuwen na het verschrikkelijke lot van de Cloudsleys is de legende van de Golden Idol bijna vergeten. Het is een obscure mythe geworden, alleen nog gedragen door de wind in het donker. Maar sommige zien dit graag veranderen. In The Rise of the Golden Idol volg je een relic hunter die op zoek is naar een krachtig artefact… eentje met de macht om de wereld te herschapen. Onderzoek 15 zaken te-midden de bloed en disco van de jaren 70, op de manier die jij wil. Bouw je eigen theorieën en ontrafel het mysterie.