Tales of Kenzera: ZAU gaat over het verlies van geliefden

En hoe daarmee om te gaan.

Tijdens de Game Awards is Tales of Kenzera: ZAU aangekondigd. Deze stilistische metroidvania staat in het teken van verlies in het land Kenzera. Jij bent Zau, een jonge sjamaan die aan de dodengod vraagt zijn vader terug te geven. Bekijk de trailer hier:

De game wordt ontwikkeld door Surgent Studio; een nieuwe ontwikkelaar die is opgericht door acteur Abubakar Salim (Assassin’s Creed: Origins). In zijn debuutgame wil hij vooral het gevoel plaatsen wat hij kreeg toen zijn vader overleed. Zo vertelt hij tijdens de presentatie op de Awards-show. De acteur is zelf een enthousiaste gamer en wilde op deze manier zijn verhaal vertellen.

De game staat gepland voor een release op 23 april 2024 en wordt uitgegeven door EA Originals. Wat vond jij van de trailer? Laat het weten in de comments! En voor een andere stilistische metroidvania, check dan de aankomende demo van Prince of Persia: The Lost Crown.