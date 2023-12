Tears of the Kingdom wint game Award voor de beste action adventure game!

Ook Pikmin 4 en Super Mario Bros. Wonder zijn in de prijzen gevallen!

Gisteravond vonden The Game Awards weer plaats. De show werd toen uitgezonden van 01:30 tot 05:00 uur s’ nachts. Je kunt het hele evenement hier terugkijken. Tijdens de show werden er veel aankondigingen gedaan en awards uitgereikt. Nintendo heeft gisteravond meerdere awards in ontvangst genomen. De grootste en belangrijkste award was voor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Het geprezen vervolg op Breath of the Wild nam de prijs voor de beste action adventure game in ontvangst. De game moest het afleggen tegen titels als: Star Wars: Jedi Survivor, Marvel’s Spider-Man 2, Alan Wake 2 en Resident Evil 4.

The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom has won Best Action/Adventure Game at #TheGameAwards! 🙌



Thank you for your unwavering support! pic.twitter.com/0pP70Val39 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 8, 2023

Aonuma kwam de game op het podium in ontvangst nemen. Hij had daarna het volgende te zeggen tegen de fans:

“Ik ben zo blij om deze award in ontvangst te nemen. Namens iedereen die aan deze game heeft gewerkt. Iedereen in het development team heeft alles gegeven heeft echt alles gegeven om deze game zo goed mogelijk te maken. Ieders unieke benadering van het spelen van dit spel kan een persoonlijk verhaal worden als een avontuur door de landen van Hyrule. Mijn oprechte dank aan alle spelers. Ontzettend bedankt!” Eiji Aonuma

Naast Tears of the Kingdom zijn ook Super Mario bros. Wonder en Pikmin 4 in de prijzen gevallen. Zo won Pikmin 4 de prijs voor de beste sim/strategy game en Super Mario bros. Wonder voor de beste familie game.