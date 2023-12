World of Goo 2 aangekondigd

Tijdens de Game Awards hebben 2D Boy en Tomorrow Corporation eindelijk het vervolg aangekondigd op hun Wii Ware-klassieker. Het heeft 15 jaar mogen duren, maar World of Goo 2 moet volgend jaar uitkomen. Hoewel we alleen nog niet weten naar welke platformen de game komt. Bekijk de aankondigingstrailer hier:

De eerste World of Goo kwam in 2008 uit voor de Nintendo Wii via het Wii Ware-platform. De game werd al snel een grote hit en kreeg ports naar een grote hoeveelheid systemen, waaronder de Switch in 2017. Het lijkt ons dan ook logisch dat het vervolg ook naar de Switch komt. In de tussentijd houden de ontwikkelaars de kaken stijf op elkaar. Op een zelfgepubliceerde QA op hun site geeft de ontwikkelaar dit antwoord op de vraag naar welke consoles de game moet komen:

Yes, let’s enjoy this moment, right now, where anything is possible. Can you play it on your 2004 Discman? Maybe. Let’s just let the vast expanse of uncertainty fill our hearts with wonder, while we fill our bank accounts with exclusive distribution contracts.