Speel in een virtuele band met Fortnite Festival

De Fortnite-franchise omarmt nu ook het ritmegenre!

Fortnite staat sinds diens release in 2017 vooral bekend als de battle royale shooter waar bouwen een belangrijke rol speelt. Uit eerdere samenwerkingen bleek al dat eigenaar Epic Games veel grootsere plannen met het spel heeft: van samenwerkingen met Dragon Ball waar je in het spel afleveringen van de serie kon kijken tot in-game concerten van artiesten als Eminem en Marshmello. Maar deze week stond er iets heel anders op het programma: nieuwe, gratis Fortnite-games! En ritmespel Fortnite Festival is de meest recente toevoeging op die serie.

Eerder deze week werden Fortnite-fans al getrakteerd op LEGO Fortnite, dat wat doet denken aan Minecraft. Daarna werd racespel Rocket Racing gelanceerd, een samenwerking met de ontwikkelaar van Rocket League. En nu is het dan de beurt aan ritmespel Fortnite Festival, gemaakt door niemand minder dan Rock Band-ontwikkelaar Harmonix. Wat kan je verwachten van deze nieuwe game binnen het Fortnite-ecosysteem?

Hoe werkt Fortnite Festival?

Fortnite Festival is gratis en kun je vinden in Fortnite door in het ‘Discover’-scherm te zoeken. Als je ooit Rock Band of Guitar Hero gespeeld hebt, zul je wel een beeld hebben van hoe de gameplay eruitziet. Door op het juiste moment de goede knoppen in te drukken, speel je bekende nummers na. En dat zijn er nogal wat!

Momenteel zijn er 33 nummers beschikbaar, waarvan je 12 gratis kunt spelen. The Weeknd speelt een grote rol in het huidige Fortnite-seizoen, maar ook Lady Gaga, The White Stripes en Billie Eilish zijn in de setlijst vertegenwoordigd. Maar ook in de instrumenten is veel variatie: zo kun je kiezen uit gitaar, keytar, drums, basgitaar of een microfoon. En hoewel je deze instrumenten momenteel met je Switchcontroller moet besturen, heeft Epic Games al verklapt prioriteit te geven aan het ontwikkelen van ‘speciale’ controllers. Mogelijk kun je in de toekomst dus, net als vroeger, met een nepgitaar of drumset meedoen! Heb jij Fortnite Festival al geprobeerd? Laat het ons weten in de comments!