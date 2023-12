Gameplaybeelden Switch-versie Outer Wilds

Verken een zonnestelsel dat vastzit in een tijdlus.

Outer Wilds verscheen eerder deze week eindelijk op de Nintendo Switch. Voor iedereen die benieuwd is hoe deze open world mystery game draait op Nintendo’s console zijn er nu gameplaybeelden verschenen. Youtubekanaal Handheld Players heeft het op zich genomen om ons een kijkje te bieden in deze titel. Hieronder kun je de video bekijken, waarin je het eerste half uur van de game te zien krijgt.

Outer Wilds is een open-world mystery game. De game is al een tijdje uit, maar als je van plan bent deze titel te spelen raden we aan er niet al te veel over op te zoeken. Zo blijft de game het interessantst! Wij zullen ook niet teveel delen, behalve dat je in de huid kruipt van een astronaut die op pad wordt gestuurd om een constant evoluerend zonnestelsel te onderzoeken. Het blijkt namelijk dat er in dit zonnestelsel sprake is van een constante tijdlus die ervoor zorgt dat je elke 22 minuten weer overnieuw moet beginnen. Het is aan jou de taak om uit deze benarde situatie te komen en het mysterie van dit geheimzinnige zonnestelsel op te lossen.