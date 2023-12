Launch trailer While the Iron’s Hot

Perfectioneer je ambt en wordt de ultieme meester smid!

While the Iron’s Hot is in juni van dit jaar aangekondigd. De game zou oorspronkelijk begin november al naar de Switch komen maar is toen vertraagd. De “crafty adventure” game verscheen deze week eindelijk op de Switch, en omdat te vieren is er tevens een launch trailer vrijgegeven. Hierin toont Humble Games nog even de beste kant van deze crafty pixel game. De trailer kun je hieronder bekijken.

While the Iron’s Hot speelt zich af in Ellian, een land waar legendarische ambachtslieden samen komen om hun werk te perfectioneren. Jij stapt in de schoenen van een beginnende smid die de beste wil worden. Verken een eiland vol met materialen, schatten, puzzels en andere ambachtslieden, elk met hun eigen motieven. Verbouw de ruïnes van een lang verlaten smid stad tot het zijn oude glorie terug heeft en zet alles op alles om de nieuwe meestersmid te worden.