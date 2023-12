Open Roads onderweg naar de Switch

Deze Road Trip verschijnt in februari op de Switch

Road trip adventure game Open Roads is alweer drie jaar geleden aangekondigd. De game wordt o.a. gemaakt door hetzelfde team achter “Gone Home”, al is Fullbright co-founder Steve Gaynor geen onderdeel meer van het team. Desalniettemin is de ame bijna af, want afgelopen week verscheen plots een trailer met de releasedatum. Open Roads zal op 22 februari op de Switch verschijnen. De trailer kun je hieronder bekijken.

Open Roads volgt het verhaal van Tess Devine en haar moeder Opal. Op een mooie herfst dag vinden deze namelijk een kistje vol oude notities en brieven, weggestopt op de zolder van hun huis. Hiertussen vinden ze hints van diepgewortelde familie problemen, verjaarde inbraken en een verloren schat ergens bij de grens met Canada. Daarnaast suggereert het een ander donker geheim, en alhoewel sommige families dit meteen weer zouden hebben bevragen geld dat niet voor Tess en Opal. Deze besluiten op reis te gaan en de locaties uit de brieven op te zoeken, om de geheimen uit het verleden onder ogen te komen. Niet alleen zullen ze hierbij de waarheid achter hun familie vinden, maar ook naar elkaar toegroeien.