[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 50

Benieuwd welke games er volgende week uitkomen? Je leest het hier!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit?

Hammerwatch II

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 12 december 2023

Hammerwatch II is een soort van open-world pixel game waarin je alleen of met vrienden kasteel Hammerwatch en omgeving verkent. Blight de Verschrikkelijke en zijn drakenleger hebben koning Roland ten val gebracht en het koninkrijk Herian verwoest. Maar er schuilt nog hoop in het rioolstelsel, waar de verzetsbeweging van de koning standhoudt. Op bevel van de koning hebben een paar helden de opdracht gekregen om de draken van Blight te verslaan en het koninkrijk te herstellen. Ga alleen op avontuur of stel een team samen om het verzet van koning Roland en de dorpelingen in nood te helpen. Neem het op tegen beesten, versla hordes ondoden en trotseer kwaadaardige krachten in deze epische ode aan klassieke ARPG.

Palia

Free to Play: Nintendo eShop – 14 december 2023

Op zoek naar een nieuwe game waarin je even het drukke leven van alledag kunt vergeten? Palia is een nieuwe multiplayer cozy sim game welke zich afspeelt in een prachtige nieuwe wereld. Je verhaal begint in het idealistische Kilima Village, en terwijl je daar natuurlijk je huis en haard kunt gaan opzetten zul je al snel ontdekken dat er veel meer in Palia te doen is! Maak dingen, ga vissen of onderhoud een boerderijtje alleen of met je vrienden. Natuurlijk kun je ook op onderzoek gaan in deze betoverende wereld. Want waar zijn de oorspronkelijke mensen gebleven?

Wat verder verschijnt in de week van 11 tot en met 17 december

11 december: Zumaji Delux

11 december: Yukar From The Abyss

11 december: Trip world DX

12 december: Hammerwatch Anniversary Edition

12 december: Wingspan + European Expansion + Oceania Expansion

12 december: Hammerwatch II: The Chronicles Edition

13 december: Hell Well

14 december: Koumajou Remilia II: Stranger’s Requiem

14 december: Crashy Laps

14 december: Toybox Christmas

14 december: Mechblaze

14 december: Yuletide Legends: Who Framed Santa Claus

14 december: Aztec Tiki Talisman

14 december: Pony World: Color by Numbers

15 december: Stickman’s Arena

15 december: Farm Land: Kitty Edition

15 december: Zombie Defense: Commando Edition

15 december: Escape Z Complete Edition

15 december: S.N.I.P.E.R. Hunter Scope: Diamond Edition

15 december: Knights & Guns: Diamond Edition

15 december: Hirilun

15 december: Sakura Agent

16 december: Acrylic Nails!: Xmas Edition

16 december: NeverBeAfraid SlamDunk

