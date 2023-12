Sega haalt meer games uit de oude doos

Je had het misschien al gezien tijdens de Game Awards eerder deze week: Sega heeft aangekondigd dat ze een aantal oude franchises nieuw leven in gaan blazen. De trailer die tijdens het evenement werd getoond, was misschien wel een van de hoogtepunten van de avond. Wat we zeker weten, is dat de volgende vijf titels de Sega-behandeling gaan krijgen: Streets of Rage, Shinobi, Crazy Taxi, Golden Axe en Jet Set Radio.

Aan het eind van de trailer zien we echter één heel kort maar belangrijk woordje: more. Het ziet er dus naar uit dat het niet bij deze vijf namen zal blijven. Goed nieuws, want Sega heeft genoeg legacy games die we graag terug zouden zien. De co-chief operating officer en Sega of America CEO had het volgende te zeggen over dit nieuws:

Shuji Utsumi: “We are digging into our legacy and reimagining several franchises to bring these games to more audiences around the globe. Today’s announcement is just the start of our initiative. First and foremost, our ambition will be to create great games with memorable characters and worlds. We hope fans of all ages will look towards our future with anticipation as we release these projects in the coming years.”