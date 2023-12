The Game Awards sloeg de plank mis – moet flink veranderen

Flinke frustratie vanuit de industrie rondom The Game Awards. Weinig award tijd en geen ruimte voor maatschappelijke issues.

Sinds 2014 presenteert Geoff Keighley de bekendste Game Awards van het jaar. Deze enorme show wordt gepromoot als de plek waar de industrie gevierd wordt en er bovendien ook flink wat nieuws onthuld wordt. Echter, dit jaar heeft de show op meer commentaar kunnen rekenen dan ooit.

Dave the non-indie

Dit begon eigenlijk al vooraf aan de show door de nominatie van Dave the Diver. Deze game werd genomineerd in de indie categorie, maar de game is praktisch geen indie. Deze game werd namelijk ontwikkeld door Mintrocket. Deze oh zo onafhankelijke ontwikkelaar is helemaal niet zo indie. Het is namelijk een complete divisie van Nexon. Dit bedrijf is onder andere bekend van Maple Story en is een miljarden bedrijf. Deze game dus nomineren als een indie is voor een evenement als dit genant. Vervolgens is er geen reflectie vanaf de organisatie en proberen ze de keuze nog te verdedigen.

Meer aandacht voor Muppets dan developers

The Game Awards waren dit jaar eigenlijk helemaal geen award show. de 3,5 uur durende show had maar 18% van de tijd ruimte voor awards. Veel grotere awards werden in een riedeltje van vijf achter elkaar afgegaan zonder enige speech van ontvangende partijen. Voor de awards waar wel een toespraak gehouden mocht worden was het niet veel beter.

Ik snap dat de organisatie geen speeches van Christopher Judge meer wilt. De acteur van Kratos had vorig jaar bijna 8 minuten nodig, maar nu hebben ze het andere uiterste. Ontvangers van awards kregen allemaal 30 seconden voor een ontvangstspeech. Met audiovisuele cues zoals een bord met “Please wrap it up” en muziek die begint te spelen werden grote namen als Eiji Aonuma en meer van het podium gewieberd.

Nu is dat op zich al een redelijke schande voor een evenement wat de developers moet eren. De developers die ons uren aan speelplezier bezorgen. Maar verschillende momenten maken het nog erger. Geoff die vijf minuten met Muppets praat over eieren, een presentator die drie minuten kan vollullen over een gebroken voet en natuurlijk Kojima. De meme van Kojima en Geoff is dit jaar nog een stapje verder gegaan. Kojima kreeg 10 minuten lang de tijd om een nietszeggende trailer te tonen en te praten over hoe hij weer eens de grenzen ging verleggen.

Als Geoff deze stukken ook maar voor de helft had gedaan hadden alle ontvangende partijen al minimaal het dubbele aan tijd gehad.

Geen erkenning voor het bar slechte jaar

Vorig jaar is er tijdens The Game Awards flink uitgesproken over de situatie in Oekraïne. Dat was volledig terecht, want zeker een show die miljoenen mensen als kijkers heeft kan enorm veel goeds bereiken. Echter, dit jaar was het oorverdovend stil. Niet alleen werd er niets gezegd over de verschrikkelijke situatie in Palestina en Israël. Een oorlog die misschien nog wel erger uit de hand aan het lopen is dan die in Oekraïne, maar zelfs de duidelijke problemen van de game-industrie werden niet genoemd.

De industrie die jaar op jaar bijna blijft groeien, met miljarden die omgaan in overnames, miljarden aan winst heeft een intens slecht jaar gehad. Nee, ik heb het niet over de games zelf, die waren fantastisch dit jaar. Ik heb het over de baanzekerheid.

Epic Games die studios overkoopt en vervolgens 90% van de medewerkers ontslaat bij bijvoorbeeld Media Tonic. Bungie die 100 mensen ontslaat nadat ze door Sony zijn overgekocht voor miljarden. Een onderdeel die miljarden aan winst oplevert ieder jaar. Maar nee 100 man moesten weg en recent werd dan ook een uitbreiding voor Destiny 2 flink uitgesteld.

Met al deze punten zal The Game Awards 2024 echt flink moeten veranderen of een andere identiteit aannemen. Dus Geoff kom van dat voetstuk af, geef toe dat dit jaar misschien goed was met trailers, maar verder de plank enorm heeft misgeslagen. Ik kijk ieder jaar graag naar The Game Awards (ja ik blijf er voor op), maar dit was echt niet oké.