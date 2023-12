Het Sonic feestdagen-kostuum is nu gratis te downloaden voor Sonic Superstars

Met deze outfit kruipt Sonic in de huid van de Kerstman!

Het is bijna niet te geloven, maar het is over een paar weken alweer kerst. Daarom trekken een aantal bedrijven van alles uit de kast en dat doet SEGA dit jaar ook. Zojuist is namelijk bekendgemaakt dat er een gratis feestdagen-kostuum te downloaden is voor Sonic uit Sonic Superstars. Het bemachtigen van deze outfit is trouwens erg eenvoudig. Als eerst zoek je Sonic Superstars op in de Nintendo eShop. Vervolgens scrol je iets naar beneden en klik je op het knopje ”downloadbare content”. In het menu wat dan tevoorschijn komt kun je deze speciale outfit zonder extra kosten downloaden.