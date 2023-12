LEGO Bricktales ontvangt update in het teken van de feestdagen

De update brengt onder andere één gloednieuwe LEGO-diorama met zich mee!

Sinds de release op 12 oktober 2022 heeft LEGO Bricktales een paar verschillende updates ontvangen. Zo konden bezitters van dit LEGO-spel zo’n anderhalve maand geleden nog aan de slag met de gratis halloween-update. Inmiddels is het weer feest, letterlijk, want vanaf nu hebben de makers van deze game opnieuw een gratis content update vrijgegeven. Ditmaal staat de update in het tegen van, hoe kan het ook anders, de feestdagen! Deze gloednieuwe update bevat één LEGO-diorama, drie puzzels, vier feestelijke outfits en één nieuw liedje. Gaat het jou lukken om kerstmis te redden door ervoor te zorgen dat de Kerstman al zijn pakketjes op tijd kan afleveren?

LEGO Bricktales is een puzzel-avontuurspel dat zich afspeelt in vijf verschillende LEGO-dioramabiomen waarin je Minifigures moet helpen. Om ze te helpen zal je bijvoorbeeld een troon voor een koning moeten bouwen of een brug om verder te komen. Het is aan jou hoe je de puzzel oplost. Door het helpen van de Minifigures speel je nieuwe skills vrij die later van pas kunnen komen.

Ben je benieuwd geworden hoe de update eruitziet? Neem dan een kijkje naar onderstaande video!