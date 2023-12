38e Grand Prix voor Tetris 99 staat in het teken van Super Mario Bros. Wonder

Zie hier hoe het gloednieuwe thema eruitziet!

Begin deze maand konden spelers van Tetris 99 een thema van WarioWare: Move It! ontgrendelen. Hoewel er meestal een tijdje tussen de verschillende Grand Prix zit, is dat net als vorige keer opnieuw niet het geval. Aankomend weekend staat de 38e Grand Prix namelijk alweer voor de deur! Ditmaal kunnen gamers een thema ontgrendelen die in het teken staan van Super Mario Bros. Wonder, een wonderbaarlijk platformspel dat 20 oktober op Nintendo’s hybride console verscheen. Het gloednieuwe evenement gaat op vrijdag 15 december om 08:00 uur van start en eindigt op dinsdag 19 december om 07:59 uur. Het thema kun je trouwens simpelweg ontgrendelen door Tetris 99 te spelen, want op die manier kun je 100 eventpunten verzamelen.

Ben je benieuwd geworden naar hoe het nieuwe thema eruitziet? Bekijk dan onderstaande gameplay trailer!