E3 is officieel dood, de ESA trekt de stekker er uit

De pandemie heeft de worstelende beurs de das om gedaan.

Ooit de grootste en bijzonderste beurs van het jaar voor de game industrie, maar in recente jaren niet mee kunnen komen met de competitie. Dat is de nalatenschap van de E3. Het evenement wat jarenlang in juni georganiseerd wordt is officieel einde verhaal. Dit is naar buiten gekomen door The Washington Post.

In de laatste jaren voor de pandemie zag de E3 al flinke veranderingen. Zo trok PlayStation zich terug, verhuisde Xbox naar het Xbox theater naast het conventie center in LA en hadden bedrijven niet zo veel trek in de consumenten die sinds 2017 op de vloer mochten komen. De consumenten vonden het bovendien te klein voor de enorme prijs die een ticket kostte. Sindsdien heeft de ESA van alles geprobeerd om weer op een goed pad te komen. Helaas kwam tussendoor nog de pandemie. The ESA was hier niet op voorbereid en zelfs in het laatste jaar was er geen goede online editie.

Dit jaar zouden terugkomen met een nieuwe fysieke show, maar door gebrek aan deelnemende bedrijven is die afgezegd. Al snel bleek dat de E3 in groter gevaar was. Het evenement was niet meer genoemd voor 2024 in LA en nu blijkt waarom. De E3 is namelijk mors en morsdood.