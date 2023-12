Een plek voor Pokémon-fans: Poképark Kanto

Ontmoet andere Pokémon-fans in het echte Kanto-gebied in Japan.

Via een blog-post heeft The Pokémon Company een samenwerking aangekondigd met het attractiepark Yomiuri Land. Het doel is Poképark Kanto te maken; een plek waar fans van Pokémon samen kunnen komen in een natuurlijke omgeving. Dit bericht komt oorspronkelijk van Poké-fansite Serebii.net:

Serebii Update: The Pokémon Company have set up a new company to operate PokéPark Kanto as part of the YomiuriLand near Tokyo Japan



Details @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/g9yk0QjfN3 — Serebii.net (@SerebiiNet) December 11, 2023

Velen zullen de naam Kanto vooral kennen als het eerste land waar we op avontuur gingen in de Pokémon-wereld. De games Pokémon Red en Pokémon Blue (in Japan Pokémon Green) spelen zich af in de fictieve Kanto-regio. Maar wat niet iedereen weet, is dat de Kanto-regio een echte plek is in Japan. En dat is precies waar The Pokémon Company haar park wil bouwen:

We zullen een ruimte creëren waar Pokemon-fans van over de hele wereld samen kunnen komen in dit gebied dat rijk is aan natuur, Pokemon kunnen ervaren en samen plezier kunnen hebben, waarbij we nationale, regionale en taalbarrières overstijgen. Kijk uit naar het volgende verslag. The Pokémon Company, vertaald vanuit het Japans

Het is nog wachten op meer nieuws, maar mocht jij een trip naar Japan zien zitten, dan heb je als Nintendo-fan na Super Nintendo World straks nog een plek om te bezoeken. Stel jij je trip nu uit totdat je meer weet over Poképark Kanto? Laat het weten in de comments!