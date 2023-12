Freedom Planet 2 uitgesteld naar lente 2024

Opnieuw uitgesteld, nu naar volgend jaar.

Afgelopen zomer zou Freedom Planet 2 al voor de Nintendo Switch verschijnen. Echter werd die datum niet gehaald. Nu heeft XSEED Games middels een bericht op X bekendgemaakt dat de game is uitgesteld. De game zal nu pas in lente 2024 verschijnen op de Switch, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series X|S. En dat terwijl de game al in 2015 werd aangekondigd en in 2022 op de pc verscheen. Console-bezitters moeten helaas nogmaals wat langer wachten.

Freedom Planet 2 is een actieplatformer waarin je samen met de helden van Avalice strijdt tegen de grootste dreiging ooit. Een eeuwenoud gevaar is namelijk wakker geworden in de diepte van de oceaan. Merga, een water draak uit de tijd van Avalice’s oudste oorlog, is bevrijd uit haar kristallen gevangenis. Oorlog staat op het punt om uit te breken, maar onze helden zijn verdeeld. Lukt het de meiden samen te blijven staan in deze lastige tijden?

Lijkt Freedom Planet 2 jou wat? Laat het ons weten in de reacties!