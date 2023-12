Gerucht: twee onaangekondigde Splatoon 3-amiibo op komst

Volgens een nieuwe datamine mogen we meer amiibo verwachten!

Afgelopen november verschenen er al drie verschillende Splatoon 3-amiibo. Dit 3-pack waar de amiibo in zitten bestaat uit Muriël (Frye als je jouw systeem op Engels hebt staan), Haya (Shiver in het Engels) en Ray (Big Man). Het lijkt er echter op dat het nog niet klaar is met nieuwe Splatoon 3-amiibo. Uit een recente datmine blijkt namelijk dat er sterke aanwijzingen zijn gevonden die wijzen op de komst van twee andere Splatoon 3-amiibo. Ashbinary ontdekte dit en plaatste haar bevindingen op X, het voormalig Twitter.

Uit de datamine kwamen naast verschillende nieuwe stages en gear, ook twee sets kledingstukken naar voren uit de ‘amiibo-collectie’. Dit zijn outfits die je alleen kunt unlocken met amiibo. Omdat de amiibo-codes momenteel nog niet bestaan, lijkt het goed mogelijk dat er nog minstens twee nieuwe Splatoon-amiibo aan zitten te komen.

Op welke amiibo hoop jij? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!