Zorgt het laatste deel van Hana Awase New Moon voor een prachtig einde?

Na weken lezen is het moment daar. Ik heb eindelijk het einde van Hana Awase New Moon mogen ervaren, en dat is best een prestatie op zich. Het heeft me in totaal 100 uur gekost om alle vier de delen te spelen. Hoewel het zeker de moeite waard is geweest, ben ik toch stiekem wel blij dat ik het achter de rug heb. Het is veel en je brein wordt op de proef gesteld. Er wordt vooral in Iroha Volume ontzettend veel informatie op je afgegooid.

Met vlagen vroeg ik me zelfs af of ze überhaupt nog een einde zouden weten te breien aan dit ingewikkelde verhaal. Ik kan verklappen dat dat gelukt is, maar zonder slag of stoot is het echter niet gelukt. Of de manier waarop geslaagd is? Dat lees je in deze review. Onderaan deze review vind je ook nog mijn eindoordeel over de serie an sich. Vergeet niet om eerst de reviews van Mizuchi Volume, Himeutsugi Volume en Karakurenai/Utsutsu Volume te lezen.

Niets is wat het lijkt

Het verhaal in Iroha Volume gaat verder waar Karakurenai/Utsutsu Volume eindigde. Alles leek soort van opgelost, alleen Iroha had nog niet zijn gelukkige einde mogen ervaren. In Iroha Volume draait alles erom om dat recht te zetten. Voordat het zover is, gebeuren er nog talloze dingen. Zoveel zelfs dat je letterlijk staat te tollen op je benen vanwege de verwikkelingen. Ten eerste worden er nieuwe personages geïntroduceerd en ontdek je dat Momotose niet meer de persoon is die je dacht dat het was. Ten tweede, de setting wijzigt constant waardoor je uiteindelijk de weg kwijt bent. Dat maakt dat Iroha Volume wel het meest intensieve deel is om te lezen. Gelukkig vliegen door de prettige schrijfstijl de uren zo om.

De ontknoping geeft je voldoening en achteraf ben je echt blij dat je deze rollercoaster hebt mogen ervaren. Aan het eind van de rit wil je eigenlijk de vorige delen opnieuw gaan spelen om alle hints en verwijzingen te ontdekken. Ik geloof namelijk dat ik echt wel wat verbanden heb gemist in mijn eerste playthrough. Wie weet in de toekomst na een volgende playthrough, dat ik dan weer nieuwe dingen ontdek. Ik vermoed dat er in de gedichten uit de eerste twee delen nog wat hints zitten die ik niet door heb gehad.

Weliswaar klinkt het allemaal heel goed, persoonlijk vind ik dat alle toevoegingen aan Iroha Volume overbodig waren. Ik begrijp waarom ze erin zitten en waarom deze keuze is gemaakt, maar het voelt voor mij toch meer als “filler content” om alles interessanter en langer te maken dan wat nodig is. Enerzijds is het wel een goed verhaal, maar anderzijds is het net teveel van het goede. Daarom ben ik niet geheel fan van het verhaal in Iroha Volume en tegelijkertijd ben ik tevreden met hoe dit deel de serie afrond.

Iroha in de hoofdrol

Waar de vorige delen meerdere routes hadden, bevat Iroha Volume alleen een route rond Iroha. Dat maakt de game veel meer lineair dan de vorige. Je krijgt echt het gevoel dat je een leesboek aan het lezen ben. Dat wordt versterkt doordat er zo goed als geen keuzemomenten zijn, die zelfs alleen in de eerste uren voorkomen. Hetzelfde is aan de hand met het welbekende kaartspel. Alleen in het begin krijg je een paar keer de optie om te levelen. De rest van de game zal je het daarmee moeten doen. Voor mij was dat wel een minpuntje. Ik vind het spelen van het spel geweldig. En ja, dan is het best jammer dat dat hier een ondergeschoven kindje is.

Ik begin er in ongeveer elke review over en nu weer. Seksueel geweld komt helaas nog steeds voor in dit deel. Het valt gelukkig reuze mee qua hoeveelheid, maar het blijft toch net teveel van het goede. Ik blijf het een dingetje vinden, al heeft het me er zeker niet van weerhouden om de games te spelen. Ondanks dat de mannen soms wat respectloos waren jegens Mikoto, werd ik toch verliefd op ze. Iroha heb ik echt in mijn hart gesloten en is mijn favoriet van het stel. Al is Momotose als side character een van mijn meest geliefde personages. Ik had veel meer van Momotose willen zien. Een eigen route bijvoorbeeld. Inmiddels weet ik dat dat er niet in zit, dan maar genieten van Momotose in de bijrol.

Conclusie

Hana Awase New Moon -Iroha Volume- is een prachtig einde voor een bijzondere serie. Oké, zelf was ik dan niet gecharmeerd van de vele toevoegingen, maar het is wel goed uitgewerkt. Daarbij is de hoofdrol weggelegd voor de romantiek tussen Mikoto en Iroha. Een droom die uitkomt, omdat je daar vanaf het eerste deel al naartoe werkt. Het seksuele geweld blijft een dingetje en ook is dit deel zeer lineair door uit slechts één route te bestaan. Al met al een aanrader voor wie de vorige delen ook leuk vond.

+ Goed einde

+ Romantiek tussen Mikoto en Iroha

+ Kaartspel net zo vermakelijk

+ Prettig geschreven



– Teveel nieuwe toevoegingen, waardoor het als filler content aanvoelt

– Seksueel geweld

– Relatief lineair

.

DN-score: 7,0

Hana Awase New Moon

Hana Awase New Moon bestaat uit de volgende vier delen: Mizuchi Volume, Himeutsugi Volume, Karakurenai/Utsutsu Volume en Iroha Volume. De afgelopen weken heb ik alle delen los beoordeeld. Echter is het net zo belangrijk om deze delen als een geheel te zien en zo te beoordelen. Daarom volgt nu nog mijn eindoordeel over de serie als geheel en of het dus een aanrader is of niet.

Eindoordeel

Hana Awase New Moon is een veeleisende serie als je kijkt naar de tijdsinvestering en hoe ingewikkeld het verhaal is om te volgen. Elk deel ligt een tipje van de sluier op, maar pas in het derde deel begint het verhaal op stoom te komen. Het laatste deel voegt dan nog wat elementen toe om het interessanter te maken en alle losse eindjes op te lossen. Daarom is het aan te raden om het als één grote game te zien en niet als losstaande delen. Persoonlijk zou ik het ook aanraden om het achter elkaar te spelen, zodat je alle details makkelijker kan onthouden. Door de vele symboliek in alle delen is het soms lastig om te weten wat er wordt bedoeld, maar met wat extra denkwerk kan je overal wel uitkomen.

Het was een beetje jammer dat de eerste twee delen nog aardig om het verhaal heen bleven draaien. Veel voortgang werd niet gemaakt, de eerste hints volgden pas aan het einde van het tweede deel. Maar toen het op stoom was, bleven de onthullingen zich opvolgen. Naar mijn mening is dat wel wat de game goed maakt. Elk detail, elke hint, het zit allemaal top in elkaar.

Natuurlijk is voor een otome-game de romantiek net zo belangrijk als het verhaal. Hana Awase New Moon blijft op dat vlak maar geven en elk van de mannen ontvangt uiteindelijk zijn “happy ending” met Mikoto. Seksueel geweld daarentegen is ook van de partij en dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. Houd er dus rekening meer voor je deze games koopt dat seksueel geweld tussen Mikoto en de mannen regelmatig voorkomt.

Normaal is de prijs niet iets waar ik een game echt op afkraak, maar hier is het lastig om het niet te doen. Elk deel kost €33,24, wat in totaal dus €132,96 is voor alle vier de delen in totaal. Dat is een enorm bedrag voor een game en zeker voor een serie waarvan je de delen allemaal gespeeld moet hebben om het verhaal te kunnen volgen.

Kortom, Hana Awase is als serie zeker een aanrader voor de otome-fan. Met prachtige art, fijn schrijfwerk, een goed verhaal, een leuk kaartspel en vele andere hoogtepunten is het er eentje om gespeeld te hebben. Helaas zijn het seksueel geweld en de prijs de punten waardoor het niet voor iedereen gaat zijn.

+ Interessant verhaal

+ Kaartspel

+ Prachtige art

+ Goede vertaling op wat kleine puntjes na

+ Voice-acting – Seksueel geweld

– Verhaal zit ingewikkeld in elkaar

– Hoge prijs voor alle vier de delen



.

DN-score: 7,5