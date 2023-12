Super Mario Bros Movie genomineerd voor 3 Golden Globes

Gaat deze film met een award naar huis in januari?

Het is weer tijd voor de Golden Globes – de prestigieuze awarduitreiking in de filmwereld. Gisterochtend zijn alle nominaties bekendgemaakt voor wat alweer de 81e editie van deze uitreikingsceremonie is. Wie afgelopen zomer ook maar vijf minuten op het internet heeft gespendeerd, heeft het hele Barbenheimer-fenomeen ongetwijfeld meegekregen. Het is dan ook geen verrassing dat zowel Barbie als Oppenheimer alom vertegenwoordigd zijn op de nominatielijst.

We zouden het door Barbenheimer bijna vergeten, maar eerder in het jaar draaide er een bescheiden animatiefilm in de bioscoop die de harten van vele Nintendo-fans, jong en oud, heeft weten te veroveren. We hebben het natuurlijk over de blockbuster The Super Mario Bros Movie. En als we een blik werpen op de nominatielijst, zien we dat onze geliefde loodgieter maar liefst drie keer is genomineerd!

Hier nemen we je in vogelvlucht mee door de verschillende categorieën waar de film punten kan scoren. De eerste is – niet geheel verrassend – Best Motion Picture (Animated). Mario moet het echter opnemen tegen maar liefst twee Disney-films: Elemental en Wish. En dan is er nog Spider-Man: Across The Spiderverse, die net als het eerste Spiderverse-deel hoge ogen heeft gescoord met zijn animatie en verhaal.

De tweede categorie is Cinematic And Box Office Achievement. Hier strijdt de Super Mario Bros Movie tegen maar liefst zeven andere titels, waaronder Barbie en Oppenheimer. Maar ook Guardians of the Galaxy Vol. 3, John Wick: Chapter 4 en wederom Across The Spiderverse doen mee in de strijd. Stuk voor stuk films die het afgelopen jaar zeer succesvol waren.

Met de laatste nominatie wordt Jack Black in het zonnetje gezet. Het gaat hier namelijk om Best Original Song, en laten we eerlijk zijn: Peaches heeft een permanent plekje in ons brein veroverd. In de film zingt Bowser, ingesproken door Jack Black dus, dit nummer als een serenade voor zijn grote liefde, prinses Peach. Barbie staat een award wellicht in de weg, want deze film is met niet minder dan drie nummers genomineerd voor deze categorie.

De Golden Globes zullen op 7 januari 2024 plaatsvinden. Eens zien of onze avontuurlijke loodgieters een award in de wacht weten te slepen! De volledige nominatielijst kun je hier bekijken.

Wat denk jij? Gaat de Super Mario Bros Movie in de prijzen vallen? En zit Peaches nu ook weer in jouw hoofd? Laat het ons weten in de comments.