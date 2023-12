Terra Nil verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasedatum trailer!

Eerder dit jaar konden gamers via hun PC of via Netflix aan de slag met een game genaamd Terra Nil. Gisteravond hebben ontwikkelaar Free Lives en uitgever Devolver Digital dan eindelijk bekendgemaakt dat het strategiespel ook naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Tevens hoeven Switch-bezitters niet heel lang te wachten totdat ze aan de slag kunnen gaan met deze titel. Vanaf maandag 18 december is Terra Nil namelijk al te spelen op de Switch. Om dat te vieren is er een releasedatum trailer vrijgegeven, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken.

Terra Nil is een strategiespel waarin je de taak krijgt om een levenloos landschap om te toveren tot een levendig ecosysteem. Dit doe je door een geavanceerde ecotechnologie te gebruiken, waarmee je de grond kunt zuiveren. Vervolgens kun je dan moerassen, stranden en regenwouden aanleggen. Ook is het belangrijk om alles te recyclen, want op deze manier kun je alles zo efficiënt mogelijk achterlaten voor de nieuwe dierenbewoners. Gaat het jou lukken om alles zo goed mogelijk te plannen en een prachtig ecologisch landschap te creëren?