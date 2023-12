[December Prijzenfestival #3] Maak kans op één van de twee geweldige Ubisoft goodie pakketten!

Wat zit er allemaal in? Je leest het hier!

De maand december is in volle gang en dat betekent dat het alweer tijd is voor de derde prijsvraag! Voor deze prijsvraag mogen wij in samenwerking met Ubisoft twee geweldige identieke goodie pakketten weggeven. Nu vraag jij je vast af wat er precies in het pakket zit, toch? In beide pakketten zitten er maar liefst drie leuke dingen verpakt. Als eerst ontvangen de winnaars een exclusieve Ubisoft mok. Verder krijgen ze er ook nog een te gekke Just Dance-bandana bij inclusief een aantal stickers in het thema van Just Dance 2024 Edition.

Fans van Ubisoft en Just Dance zullen dit pakket ongetwijfeld willen winnen, maar wat moet je hier eigenlijk voor doen? Gelukkig is meedoen ook dit keer weer erg simpel. Je hoeft namelijk alleen maar de volgende vraag te beantwoorden: Wat vind jij het allerleukste Ubisoft-spel en waarom? Het antwoord kan wederom niet goed of fout zijn en daarom kan iedereen kans maken om te winnen! Meedoen met deze actie kan tot en met maandag 18 december, dus wees er vooral snel bij!

Om te kunnen reageren heb je echter wel een account nodig op onze website. Heb je deze nog niet? Maak ‘m dan hier gratis en gemakkelijk aan!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars kunnen met de e-mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo mailen als ze hebben gewonnen. Bij verzenden van fysieke prijzen is Daily Nintendo niet verplicht voor vervanging te zorgen indien er iets mis gaat bij de bezorgdiensten.